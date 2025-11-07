  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir Sındırgı'da sabahın ilk saatlerinde bir korkutan deprem daha!

Balıkesir Sındırgı'da sabahın ilk saatlerinde bir korkutan deprem daha!

Güncelleme:

Balıkesir ’in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 04.52’de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 14.71 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler deprem deprem oldu balıkesir sındırgı balıkesir'de deprem sındırgı'da deprem son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Viktoria Plzen'de skandal pankart: ''Türklerle savaş olmalı'' Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''asıl risk Marmara'da'' uyarısı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! Bakanlık 7 bin TL'lik boyoz hesabını da cezasız bırakmadı! '''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! '''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: Bir Süper Lig takımının kulüp başkanı gözaltında! Futbolda bahis skandalı kulüplere sıçradı: Bir Süper Lig takımının kulüp başkanı gözaltında! Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır otomobilde yaşıyor... Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Beyaz Saray’da korku dolu anlar; Mehmet Öz müdahale etti! Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı Emlak Konut'tan İstanbul'da faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz konut fırsatı İstanbul'dan havalanmaya hazırlanan yolcu uçağında ''uçakta bomba var'' paniği! İstanbul'dan havalanmaya hazırlanan yolcu uçağında ''uçakta bomba var'' paniği!
''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar ''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Hamrun'u 3-0 yenen Samsunspor Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezaları açıklandı Sosyal medya fenomeni, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından darbedildi Sosyal medya fenomeni, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından darbedildi Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Akrabasını tüfekle vurup can çekişirken dakikalarca darp eden zanlının savunması ''pes'' dedirtti Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Bir hükümlü ve sevgilisinden kadın gardiyana yapay zeka ile akılalmaz tuzak Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Belediyenin kazı çalışmasında korkunç manzara: Her yerden insan kemiği çıktı! Fenerbahçe, Çekya deplasmanından 1 puanla döndü! Fenerbahçe, Çekya deplasmanından 1 puanla döndü!