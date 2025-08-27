  1. Anasayfa
Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı
Güncelleme:

Balıkesir'de yaşanan deprem fırtınasını değerlendiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ''Yıkıcı deprem olur mu?'' sorusuna yanıt verdi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 

Çevre illerden de hissedilen depremde 2 kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi yaralanmıştı. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, hasar gören yapıların fazlalığı nedeniyle vatandaşların endişesi devam ediyor.

4.4'LÜK BİR DEPREM DAHA

Depremin ardından her gün çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı’da bugün de hareketlilik yaşandı. AFAD’ın verilerine göre saat 05.46’da merkez üssü Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AHMET ERCAN TEK TEK ANLATTI: 'YIKIM GÜCÜ 8..."

Yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından "Sındırgı'da ne oluyor?" sorusunu yanıtladı.

Prof. Dr. Ercan, yaptığı açıklamada, “Yıkım gücü 8, büyüklüğü M6.1 olan Sındırgı depreminden sonra artçı depremler ardı ardına kesilmeden M4,5-5 büyüklüğüne kadar çıkarak sürmektedir. Artçı depremcikler Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe, Balıkesir, Dursunbey ile çevrelenmiş alan içinde, KB boyu 35 km, KD eni 25 km olan, Sındırgı odaklı olarak genelde doğu batı kuzey batı güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşmaktadır. Depremlerin odak derinliği 12 ile 15 km derinlikte toplanmakta sanki bir depremcik sağına sürmektedir” ifadelerini kullandı.

DEPREMLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bölgedeki depremlerle ilgili öngörüde bulunan Prof. Dr. Ercan, "Bu durum bu bölgede gerginliğin M6,1 büyüklüğündeki ana depremle boşalmadığını, ikincil artçı depremlerde uzun sürece süreceğini göstermektedir. Ne var ki halk çok tedirgindir en küçük bir depremde sokağa fırlamaktadırlar. Ancak bu bölgede yıkıcı bir deprem beklentisi içinde değilim. Artçı depremler görünüşe göre 1-2 ay daha sürecek sonra sönümlemeye geçecektir." diye yazdı.

