Balıkesir Belediye Başkanlığı seçimi için ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.

BALIKESİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından Balıkesir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilerine göre, Balıkesir seçim sonuçları şu şekilde:

Açılan sandık oranı: %40

CHP - (Ahmet Akın) : % 50,47

AK Parti - (Yücel Yılmaz) : % 40,53

İYİ Parti - (Turhan Çömez) : % 2,54





2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2019 Balıkesir yerel seçimleri, Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Balıkesir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. AK Parti’den Yücel Yılmaz; İYİ Parti’den İsmail Ok; DP’den Tuğba Güner’in Balıkesir Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği 2019 Balıkesir yerel seçimlerinde yer alan diğer adaylar ise HDP’den Ali Kenanoğlu ve Saadet Partisi’nden Selim Sait Terzioğlu oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde oyların yüzde 47,78’ini alan AK Parti’li Yücel Yılmaz belediye başkanı seçildi. İlçe belediyelerinde 11 ilçede AK Parti, 6 ilçede CHP, 3 ilçede MHP kazandı. HDP Balıkesir'de hiçbir ilçe belediyesini kazanamadı. 31 Mart 2019 Balıkesir seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Balıkesir yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu.