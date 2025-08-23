Balıkesir yine peş peşe depremlerle sarsıldı

  1. Anasayfa
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası aralıksız devam ederken bugün de merkezüssü yine Sındırgı olan 4,1, 3,9 ve 3,5 büyüklüğünde peşpeşe 3 deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 14.20 sıralarında da 3.9 büyüklüğünde ve yerin 10.93 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 14.42'de ise, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.62 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

