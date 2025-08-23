Balıkesir yine peş peşe depremlerle sarsıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası aralıksız devam ederken bugün de merkezüssü yine Sındırgı olan 4,1, 3,9 ve 3,5 büyüklüğünde peşpeşe 3 deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Bu depremin ardından saat 14.20 sıralarında da 3.9 büyüklüğünde ve yerin 10.93 kilometre derinliğinde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 14.42'de ise, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.62 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol