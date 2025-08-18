  1. Anasayfa
  Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha!

Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha!

Balıkesir'de 1 dakika içerisinde 2 deprem daha!
Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde, 06.00'da ise önce 3.5 hemen ardından da 3.9 büyüklüğünde birer deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.21 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.58 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

