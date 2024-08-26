Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Altıeylül, Susurluk, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 12'si Afganistan, 3'ü Suriye, 1'i Özbekistan uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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