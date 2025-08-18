  1. Anasayfa
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha

Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün de İzmir ve Bursa'da da hissedilen 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Balıkesir'de bugün saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde, 06.00'da ise önce 3.5 hemen ardından da 3.9 büyüklüğünde birer deprem daha meydana gelmişti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu kaydetti.

Yeni gün de depremle başlamıştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremin üzerinden 10 gün geçti, artçılar sürüyor. İlçede son olarak saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde 06.00'da ise önce 3.5 hemen ardından da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

