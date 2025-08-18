Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün de İzmir ve Bursa'da da hissedilen 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Balıkesir'de bugün saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde, 06.00'da ise önce 3.5 hemen ardından da 3.9 büyüklüğünde birer deprem daha meydana gelmişti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.4 olduğunu kaydetti. Yeni gün de depremle başlamıştı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremin üzerinden 10 gün geçti, artçılar sürüyor. İlçede son olarak saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde 06.00'da ise önce 3.5 hemen ardından da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.