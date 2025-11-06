Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. AFAD verilerine göre, Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 19.15 sıralarında Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sındırgı ilçesi deprem fırtınası nedeniyle ''Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'' ilan edilmişti.