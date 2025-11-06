Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ediyor. AFAD verilerine göre, Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 19.15 sıralarında Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerin 9.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sındırgı ilçesi deprem fırtınası nedeniyle ''Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'' ilan edilmişti.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

