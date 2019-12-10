Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem ! Art arda sallandı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'in Akçaköy ilçesinde saat 23:14’te 5, 23:24'te merkezde 4.3, 23:27'de Kuşkaya ilçesinde 3.1, 23:46'da 4.1 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İkinci deprem 10 dakika sonra meydana geldi. 23.24'te 11.28 km derinliğinde büyüklüğü 4.3 olan bir deprem daha gerçekleşti.

"GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kızılay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler #TürkKızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

DEPREM TEKİRDAĞ’DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.

TWİTTER'DA 'TREND TOPİC' OLDU...

Depremin meydana gelmesinin ardından birçok Twitter kullanıcısı #deprem hashtag'i ile tweet attı. Kısa sürede Twitter'da 'Trend Topic' oldu...

Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntıyı böyle hissetti;

- Yorgunluktan sallanıyorum sandım, deprem olmuş, geçmiş olsun.

- Ayvalık sıkı sallandı.

- Balıkesir’de 5.0 şiddetinde bir deprem olmuş. Herkese geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın

- Hisseden herkese geçmiş olsun. Allah bu ülkeye bir daha deprem felaketi yaşatmasın...

- Bu sene ne kadar çok deprem oldu ya Allah'ım sen koru

- Manisa da deprem olmuş bursa İstanbul hissetmiş yoktur inşallah bir zarar, Rabbim beterinden korusun