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  3. 10 Aralık 2019 23:25

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem ! Art arda sallandı

AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23:14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli'nin aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 5.0... Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem ! Art arda sallandı
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AFAD: Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23:14'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli'nin aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 5.0... Deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#Deprem
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Altieylül (Balikesir)
Tarih-Saat : 10.12.2019, 23:14:03 TSİ
Enlem : 39.4430 N
Boylam : 27.9336 E
Derinlik : 7.00 km

İl merkezinde deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde gerçekleşen depremin ardından saat 23:24'te il merkezinde 4.3 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. 

DHA

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