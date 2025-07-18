Balıkesir'de acı olay: Arı sokması sonucu öldü, eşi kalp krizi geçirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 çocuk babası Y.D. (60), yaban arısının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan eşi N.D. ise kalp krizi geçirdi.

Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında kırsal Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi N.D. ile hobi bahçesine giden Y.D., motorlu tırpan ile ot biçtiği sırada, fark etmeden yaban arılarının yuvasını bozdu. Arıların saldırısına uğrayan ve alerjisi olduğu öğrenilen D., kısa sürede fenalaştı. N.D.'un ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan ve ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası, kurtarılamadı.

Eşinin ölüm haberini alan N.D. kalp krizi geçirdi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren N.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Y.D.’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi'nde kılınan namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA