Balıkesir'de art arda 2 korkutan deprem daha meydana geldi!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından, Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız sürerken, bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,0 ve 3,6 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
18.07 sıralarında gerçekleşen deprem 13.7 kilometre derinlikte oldu.
4,0 büyüklüğündeki bu depremin ardından yine Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
