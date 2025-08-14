  1. Anasayfa
  3. Balıkesir'de art arda 2 korkutan deprem daha meydana geldi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından, Balıkesir'deki deprem fırtınası aralıksız sürerken, bugün de yine merkezüssü Sındırgı olan 4,0 ve 3,6 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

18.07 sıralarında gerçekleşen deprem  13.7 kilometre derinlikte oldu. 

4,0 büyüklüğündeki bu depremin ardından yine Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

 

Balıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demişBalıkesir'deki 6,1'lik depremin hangi fayları etkilediği belirlendi: 1,5 ay önce ''geliyorum'' demişHaber

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

