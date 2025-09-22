Balıkesir'de bir büyük deprem daha... İstanbul'dan da, İzmir den de hissedildi

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası tüm hızıyla devam ederken yeni günün ilk saatlerinde merkezüssü yine Sındırgı olan ve İstanbul'dan İzmir'e kadar çok sayıda ilimizde hissedilen bir deprem daha meydana geldi.

Aralıksız depremlerin devam ettiği Balıkesir'de gece yarısı bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak açıklarken, AFAD ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."