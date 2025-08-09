Balıkesir'de bir deprem daha!

Kıvanç Talıtuğ 5 gündür kayıp arkadaşı için yardım istedi: ''Çok kritik saatlere girdik''

Gençlik ve Spor Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak

Süper Lig yine gergin başladı: ''Biz zaten yokuz! Biz yancı bile değiliz''