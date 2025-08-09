Balıkesir'de bir deprem daha!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.03 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü.
Dün de aynı bölgede 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-09
Saat:12:03:29 TSİ
Enlem:39.23583 N
Boylam:28.07389 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/iNU8XpYskU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol