Balıkesir'de bir korkutan deprem daha; çevre illerden de hissedildi

Deprem fırtınasının aralıksız sürdüğü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bu sefer de 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03:47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 14.78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendiç