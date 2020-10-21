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  3. 21 Ekim 2020 19:20

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Köylükköyü kırsal mahallesi karantinaya alındı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Köylüköyü Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, mahallede ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındığı aktarıldı.

Köylüköyü mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

balıkesir , karantina , korona
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