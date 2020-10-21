Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Köylüköyü Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, mahallede ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındığı aktarıldı.

Köylüköyü mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.