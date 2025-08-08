  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir'de deprem

Balıkesir'de deprem

Balıkesir'de deprem
Güncelleme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.21 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.97 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler deprem deprem oldu depremler son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahte hemşireye suçüstü! Binlerce hastaya müdahale etmiş! Sahte hemşireye suçüstü! Binlerce hastaya müdahale etmiş! Çöpten topladıkları atıkların içindeki altın tozlarını birleştirip yeniden altın haline getiriyorlar Çöpten topladıkları atıkların içindeki altın tozlarını birleştirip yeniden altın haline getiriyorlar Karabük'teki orman yangını büyüyor! Bir köy tahliye edildi Karabük'teki orman yangını büyüyor! Bir köy tahliye edildi Asma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Asma köprünün halatı koptu: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı Sahte e-imza skandalında BTK'dan tam 1 yıl sonra ilk açıklama! Sahte e-imza skandalında BTK'dan tam 1 yıl sonra ilk açıklama! Onlarca şehidin eşyasını evindeki özel odada biriktirdi Onlarca şehidin eşyasını evindeki özel odada biriktirdi MİT’ten FETÖ mahrem sorumlusuna nokta operasyon MİT’ten FETÖ mahrem sorumlusuna nokta operasyon Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın! Ev yapımı domates konservesinde ölümcül risk: Bu hatayı sakın yapmayın!
AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı Beşiktaş kolay rakibi bulunca Kartal olduğunu hatırladı! Beşiktaş kolay rakibi bulunca Kartal olduğunu hatırladı! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı! Teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanıyla ilgili soruşturmada sürpriz gözaltı! ''Sahte diplomalı 400 akademisyen iddiaları''na suç duyurusu ''Sahte diplomalı 400 akademisyen iddiaları''na suç duyurusu ''Sen misin kediye şiddet uygulayan'' deyip, vurdu! ''Sen misin kediye şiddet uygulayan'' deyip, vurdu! 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor 1949'dan bu yana çıkan en büyük orman yangınıyla mücadele sürüyor