Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Referandumda nerede oy kullanacaksınız ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Engelli seçmen referandumda nasıl oy kullanacak ?
Rizeli vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi: ''Ha bu sözümü yaz''
Rizeli vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi: ''Ha bu sözümü yaz''
İbrahim Erkal için kötü haber; açıklama az önce geldi
İbrahim Erkal için kötü haber; açıklama az önce geldi
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
İstanbul'da ünlü şarkıcıya ''silah kaçakçılığı'' baskını
İstanbul'da ünlü şarkıcıya ''silah kaçakçılığı'' baskını
Bir ünlü daha ''hack''lendi; çıplak fotoğrafları internette
Bir ünlü daha ''hack''lendi; çıplak fotoğrafları internette
Korkunç ölüm: İtfaiye gözlerine inanamadı !
Korkunç ölüm: İtfaiye gözlerine inanamadı !
  1. 15 Nisan 2017 11:27

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 31 eski kamu personelinden 18'i tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
A+ A-

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 31 eski kamu çalışanından 18'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i cezaevine gönderildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

bylock , tutuklama , gözaltı , fetö