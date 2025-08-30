Balıkesir'de korkutan bir deprem daha...
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki deprem fırtınası devam ediyor. Merkezüssü yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünün 3,8 olduğunu açıkladı.
Depremin derinliği ise 6.44 kilometre olarak kaydedildi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi
