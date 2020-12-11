  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Aralık 2020 17:56

Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir'de korkutan deprem!
A+ A-

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 17.44'te 1.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

deprem , son depremler , balıkesir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM