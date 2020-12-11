Balıkesir'de korkutan deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 17.44'te 1.9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.



Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.