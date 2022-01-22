Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa da dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'dan da hissedilen bir depremin meydana geldiğini, depremin büyüklüğünün 4.8 olduğunu açıkldı. Merkez üssünün Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olduğunu bildirilirken; AFAD depremin 4.7 büyüklüğünde ve 11.49 km derinlikte gerçekleştiği duyurdu. Deprem, merkez üssü Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Bursa'dan da hissedildi. İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem'den etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.