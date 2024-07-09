  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını
Güncelleme:

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Etiketler balıkesir orman yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'i buluşturan nikah Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'i buluşturan nikah Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı Bir ek vergimiz daha oldu: Fiyatlara da bugün itibariyle yansıdı İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' Hafsanur Sancaktutan aşk itirafına pişman oldu: ''Burayı silin'' Hollanda - Türkiye maçında Erdoğan'a sansür mü uygulandı ? Hollanda - Türkiye maçında Erdoğan'a sansür mü uygulandı ? İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladı İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladı Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu Erken seçim anketinde partilerin oy oranları belli oldu TÜİK Başkanı Çetinkaya enflasyonun suçlusunu açıkladı TÜİK Başkanı Çetinkaya enflasyonun suçlusunu açıkladı Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok itirafı
Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı Jeff Bezos'un Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş Bilim adamlarından yeni keşif: Su aygırları koşarken havalanıyormuş