Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
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Balıkesir Valiliği, kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.
Öte yandan valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.
AA
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