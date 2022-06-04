Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir’de art arda depremler meydana geldi. Deprem Bursa'nın ve İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedildi. Balıkesir'de 01.13'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Balıkesir'de saat 01.13'te 4.3 büyüklüğünde, saat 01.21'de 3.1 büyüklüğünde, saat 01.58'de 4.9 büyüklüğünde, saat 02.03'de 3.5 büyüklüğünde, saat 02.05'te 3.0 büyüklüğünde, saat 02.22'de 3.2 büyüklüğünde, saat 06.01'de ise 3.5 büyüklüğünde yedi deprem meydana geldi.

Korkutan deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya’da ve Çanakkale'de de hissedildi.

Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.3 ve 4.9'lUk depremler meydana gelirken, ilk depremin olduğu 01.13 itibarıyla 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi.

1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Büyük korkuya neden olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak duyurdu.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Balıkesir’de meydana gelen 4.7’lik depremin ardından depremin merkez üssüne en yakın ilçelerden olan Manyas’da vatandaşlar sokağa döküldü.

Depremi hissetmeleriyle birlikte apartmanlardan sokağa inen vatandaşlar depremin çok salladığını söyledi.

VALİ ŞILDAK: EKİPLER TEDBİREN BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Vali Şıldak Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, depremlerin ardından “Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok” dedi. Yılmaz, tüm ekipler ile teyakkuz halinde gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek “Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin” diye konuştu.