Balıkesir'de peş peşe iki deprem birden

Peşpeşe depremlerle sarsılan Balıkesir'de bugün de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.82 kilometre olarak kaydedilen deprem saat 16.18'de gerçekleşti. Öte yandan aynı dakika içerisinde yerin 7 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.