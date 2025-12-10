Balıkesir'de peş peşe iki deprem birden
Peşpeşe depremlerle sarsılan Balıkesir'de bugün de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.82 kilometre olarak kaydedilen deprem saat 16.18'de gerçekleşti.
Öte yandan aynı dakika içerisinde yerin 7 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
