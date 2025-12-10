  1. Anasayfa
Balıkesir'de peş peşe iki deprem birden

Güncelleme:

Peşpeşe depremlerle sarsılan Balıkesir'de bugün de 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.82 kilometre olarak kaydedilen deprem saat 16.18'de gerçekleşti.

Öte yandan aynı dakika içerisinde yerin 7 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem balıkesir balıkesir'de deprem deprem oldu
