Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler; İstanbul'a kadar hissedildi

Balıkesir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen4,5 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkezüssü Sındırgı olan depremler bu sabaha kadar devam etti.

Balıkesir'deki deprem fırtınası dün gece de devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde gece yarısı peşpeşe yeni depremlerin olduğunu açıkladı.

Balıkesir Sındırgı'da dün saat 11.58'de de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Sındırgı ilçesinde ilk deprem saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi. Açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre; saat 05.48'de yine 4,5 büyüklüğünde, saat 05.50'de 3,9 büyüklüğünde, 05.52'de 3,6 büyüklüğünde, saat 06.01'de 3,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

