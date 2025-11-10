  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler; İstanbul'a kadar hissedildi!

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler; İstanbul'a kadar hissedildi

Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler; İstanbul'a kadar hissedildi
Güncelleme:

Balıkesir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen4,5 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkezüssü Sındırgı olan depremler bu sabaha kadar devam etti.

Balıkesir'deki deprem fırtınası dün gece de devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde gece yarısı peşpeşe yeni depremlerin olduğunu açıkladı.

Balıkesir Sındırgı'da dün saat 11.58'de de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Sındırgı ilçesinde ilk deprem saat 01.06’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.

 AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi. Açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre; saat 05.48'de yine 4,5 büyüklüğünde, saat 05.50'de 3,9 büyüklüğünde, 05.52'de 3,6 büyüklüğünde, saat 06.01'de 3,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler deprem balıkesir sındırgı depremler son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AVM'deki mağazaları tek tek böyle soydular: 1 milyon TL'lik vurgun yapan AVM farelerine suçüstü AVM'deki mağazaları tek tek böyle soydular: 1 milyon TL'lik vurgun yapan AVM farelerine suçüstü Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor … Tüfek Üreticilerin Ana Üssü Beyşehir Antalya‘dan Dünya'ya Açılıyor … 10 Kasım'da Atatürk afişlerine çirkin saldırı 10 Kasım'da Atatürk afişlerine çirkin saldırı Metro istasyonunda şoke eden olay: Bir anda metro aracının üstüne tırmandı! Metro istasyonunda şoke eden olay: Bir anda metro aracının üstüne tırmandı! Yerli insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın üretim hattı İtalya'ya taşınıyor Yerli insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın üretim hattı İtalya'ya taşınıyor Yolda aracından inen trafik magandalarına ev hapsi cezası verildi! Yolda aracından inen trafik magandalarına ev hapsi cezası verildi! Böyle dolandırıcılık görülmedi... Hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırdı! Böyle dolandırıcılık görülmedi... Hem alıcıyı hem de satıcıyı dolandırdı!