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Balıkesir’deki cennete tarım ilacı bulaştı

Balıkesir’deki cennete tarım ilacı bulaştı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi’ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasında derede kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğunun belirlendiği bildirildi.

 Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce yaptırım sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir” dendi.

Açıklamada, konunun valilik tarafından da yakından takip edildiği vurgulandı.

 

Etiketler kırmızı renkli bir kirlilik Karapürçek Karapürçek deresi tarım ilacı kimyasal balıkesir
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