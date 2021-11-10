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Balıkesir'den acı haber: 1 şehit

Balıkesir'den acı haber: 1 şehit

Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan araçtaki şahıslar ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde şüphelileri kovalayan ekipteki bir polis memuru, zanlıların açtığı ateş nedeniyle vurularak şehit oldu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu ihbar edilen bir otomobili takibe aldı.

Havran'da takip edildiklerini anlayan araçtaki kişiler, polisleri atlatmak için ateş açtı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, polis memuru Abdulkadir Güngör'e (30) isabet etti.

Ağır yaralanan Güngör, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtan inerek ateş edip Güngör'ü şehit ettiği öne sürülen Osman E'yi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler polis şehit
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