  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Balıklıgöl'e ara tatilde ziyaretçi akını

Balıklıgöl'e ara tatilde ziyaretçi akını

Balıklıgöl'e ara tatilde ziyaretçi akını
Güncelleme:

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, yarıyıl tatili dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Gelin görün tavsiyesi
Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Mersin'den kenti gezmeye gelen Mehmet Emin Güneş, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini söyledi. Şanlıurfa'yı tahmin ettiklerinden daha güzel bulduklarını dile getiren Güneş, herkese kenti görmeyi tavsiye etti.

Etiketler balıklıgöl ziyaret akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı
EYT'de kademeli prim bilmecesi! AK Parti'den tartışılan iddiaya yanıt geldi
''Çağla Şıkel kulisimden çıkmazdı'' demişti! Mehmet Ali Erbil özür diledi
Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video
Bu iddia ortalığı karıştırır: ''Yeni bir ittifak kuruluyor, adayı da belli''
İzleyici isyan etti Yalı Çapkını'nda senaryo değişti
Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk iddiası olay oldu
Karamollaoğlu seçimi kazanacak adayın ismini verdi
Dehşete düşüren cinayet kamerada: Annesi elinden tutup ölüme götürdü
Bakan Koca kötü haberi verdi: Strep A Türkiye'de!