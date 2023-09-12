Balkanlar siyasette ses verecek

Türkiye çapında yürütülen çalışmalar sonrasında İzmir’de nüfus ağırlığı da dikkate alınarak İzmir Balkan Güçbirliği Platformu kuruldu.

100’den fazla Balkan Derneği ‘nin çağrıldığı toplantı büyük ilgi gördü. Geçici yürütme kurulu yerine Platform kuralı gereği her 6 ayda bir değişecek yeni yürütme kurulu da oluşturuldu. Platform Başkanlığı ‘na Balkan Dernekleri Federasyonu kurucularından ve İzmir Trakyalılar Derneği Başkanı Bahattin Kılıç seçildi.

Başkan Kılıç, önemli bir nüfus ağırlığına sahip Balkan göçmenlerinin siyasette hak ettiği karşılığı bulamadığını belirterek, ‘Bundan böyle siyasette bizim de sesimiz ve gücümüz olacak. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Partiler özellikle yerel seçim sürecinde aday belirlerken, biz de görüşümüzü söyleyeceğiz ‘dedi.

‘Balkan göçmenlerinin ses verdiği ‘ toplantıya CHP eski Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Bulgaristan göçmenlerinin emeklilik haklarını Bakanlığı döneminde yasalaştıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr. Hakan Tartan, camianın önemli isimleri katıldı.

Balkan göçmenlerinin her dönem Türkiye’nin tutkalı ve Atatürk ‘ün sesi olduğunu dile getiren Dr. Tartan da, ‘Seçim dönemi herkes bizden olur, sonra sözler unutulur. Muhacirler, ulu Önder Atatürk ‘ün dediği gibi, kaybedilen toprakların aziz hatıralarıdır. Bu süreçte kanmadan, kandırılmadan Balkan dünyası siyasette ağırlığını koymalıdır.’ dedi.