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  3. 26 Mart 2018 23:55

Balkanlar'da ortalığı karıştıran gözaltı

Surbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınması Sırplar tarafından protesto edildi.

Balkanlar'da ortalığı karıştıran gözaltı
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Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, Kosova'da gözaltına alındığı duyuruldu. Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç’in gözaltına alınmasını protesto etti

Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa'ya gelen Djuric, gözaltına alınarak başkent Priştine'deki bir karakola sevk edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yasa dışı yollarla Kosova'ya giren Djuric'in Kosova Emniyeti tarafından gözaltına alınmasının ülkenin düzenini koruma, yetkiler ve yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirerek sakin kalınması çağrısında bulundu.

Djuric'in gerekli savcılık ve mahkeme prosedürlerinden geçip emniyet tarafından iki ülke arasındaki sınır noktasına sevk edildiğini belirten Thaçi, "Bu olay, Kosova ile Sırbistan arasındaki iletişime, diyaloga, iyi komşuluk ilişkilerinin normalleşmesi çabalarına ve uzlaşmaya zarar vermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

ANLAŞMAYA KARŞI

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj ise sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Djuric'in Kosova'ya yasa dışı yollarla girişinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel'de varılan anlaşmaya karşı olduğunu ifade etti.

Hoxhaj, "Bu gibi hareketler tehlikeli olup Kosova'nın istikrarsızlaştırılmasını hedefliyor. Kosova, topraklarında barışçıl durumun korunması için tüm önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

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