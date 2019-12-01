Baltalı müdürden CHP ve İYİ Parti liderlerine hakaret

Çorum'a bağlı Sungurlu'da Özel İdare Müdürü olarak görev yapan Erol Erkoç, CHP ve İYİ Parti liderlerine sosyal medyadan hakaret etti. İki partinin temsilcileri, baltalı pozlar veren Erkoç'a sert tepki gösterdi: Bürokrasiye biraz daha ciddiyet gerekiyor. Bu devlet memuru bu gücü nereden alıyor?



Çorum’da beş yıl önce AK Parti’nin Sungurlu İlçe Başkanlığı toplantısında görüntülenen ve “Bir merhaba, hayırlı olsun” demek için o toplantıya gittiğini savunan Sungurlu Özel İdare Müdürü Erol Erkoç, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından CHP ve İYİ Parti’ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan müdüre iki partinin temsilcileri tepki gösterdi.

“HADDİNİ BİLMEZ MÜPTEZEL”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Erol Koç’un paylaşımları sonrası şunları söyledi: “Haddini bilmez Sungurlu Özel İdare Müdürü denen müptezel, cerahatli beyninde dolaşan çirkin dünyasını yansıtmış. Bu şahıs ne iş yapar. Köyler hizmet alamıyor, karşılarında muhatap bulamıyor. Bürokrasiye biraz daha ciddiyet gerekiyor. Çirkin ve bir devlet memuruna yakışmayan paylaşımlarıyla nefret uyandıran Erkoç'un, muhalefet partisi liderlerine hakaret etme gücünü nereden aldığı merak ediyoruz.”

“ALEVİLERİN EVLERİNE İŞARET KOYANLARLA AYNI ZİHNİYETTİR”

CHP Çorum Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ise müdür Erkoç’un bu hareketinin oy devşirmek ile ilgili olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İzmir'de Alevilerin evlerine işaret koyan zihniyetle bu nefret dolu yazıları yazanlar arasında hiç bir fark olmadığına eminim. Kendi koltuklarının bekasını CHP'lilere, Atatürkçülere ve Alevilere küfretmekte görenlerin sığınaklarının iktidar partisi olması çok üzücü Sadece oy devşirmek için yapılan bu saygısızlığa halkımız her zaman haddini bildirmiştir.”