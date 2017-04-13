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  1. 13 Nisan 2017 12:02

Balyoz'dan cezaevine girdi ama şimdi dağlarda terörist avlıyor

Balyoz davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp daha sonra beraat eden Binbaşı Özgür Ecevit Taşçı’nın görev sırasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

Balyoz'dan cezaevine girdi ama şimdi dağlarda terörist avlıyor
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Tutuklandığında Balyoz davasının “en genç subayı” olarak anılan Binbaşı Özgür Ecevit Taşçı, Hasdal Cezaevi’ne girdiğinde kızı Göksun 5 yaşındaydı. Kızı 7 yaşına geldiğinde özgürlüğüne kavuşan Binbaşı Özgür Ecevit Taşçı görevine iade edildi.

FETÖ’cülerin “darbeci” diye suçladığı Binbaşı Özgür Ecevit Taşçı, davada beraat ederken bugün ise ülkenin güvenliği için Bingöl dağlarında görevini sürdürüyor.

Bingöl’de görev sırasındaki fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Taşçı’ya destek mesajları geldi.

Binbaşı Taşçı’nın eşi Hande Zeybek Taşçı da soysal medya hesabından “O bizim babamız, gururumuz, hasretimiz, kahramanımız, her şeyimiz…” mesajını paylaştı.

İşte Binbaşı Özgür Ecevit Taşçı’nın eşinin mesajı:

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