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Banka promosyonunda rekor: Her bir çalışana 82 bin 500 lira ödenecek!

Banka promosyonunda rekor: Her bir çalışana 82 bin 500 lira ödenecek!
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Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personellere 82 bin 500 lira promosyon ödenecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan maaş promosyon ihalesinde rekor kırıldı. Belediye bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan promosyon ihalesini kazanan banka, kişi başı 82 bin 500 liralık teklifiyle dikkat çekti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihale, yoğun ilgi ve titiz bir değerlendirme süreciyle gerçekleştirildi. Kamu çalışanlarına yönelik yapılan promosyon anlaşmaları arasında yüksek tekliflerden biri olarak kayıtlara geçen bu anlaşma, belediye personelinin yüzünü güldürdü. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışanların refahını artırmayı hedefleyen bu anlaşmayla önemli bir adım attıklarını belirterek, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür etti.

Banka ile yapılan anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılarak ödemelerin en kısa sürede personele ulaştırılması planlanıyor.

İHA

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Etiketler mardin büyükşehir belediyesi banka promosyon
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