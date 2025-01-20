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''Bankacıyım'' diyerek 5 milyon liralık vurgun yaptılar

''Bankacıyım'' diyerek 5 milyon liralık vurgun yaptılar
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Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 36 kişiyi 5 milyon lira dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı, 4 kişi ise aranıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, mağdurlara kredi sağlayacaklarını veya sigorta bedellerini iade edeceklerini vaat ederek bilişim araçları üzerinden 36 kişiyi 5 milyon 121 bin liralık dolandırdıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Mevcut delil durumuna göre 8 kişi serbest bırakıldı. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DHA

Etiketler dolandırıcı banka görevlisi suç örgütü
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