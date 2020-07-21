Bankalardan bayram kredisi fırsatı! İşte bankaların kredi faiz oranları

VAKIF BANK

Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık %0.86’dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası’nı başlattı.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)

TEB, Kurban Bayram'ına özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. Faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası’nın bayram kredisi kampanyasında faiz oranı kişiye özel belirleniyor. Kampanyada 50.000 TL'ye kadar, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı bulunuyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi ise bayram kredisi kampanyası kapsamında kredi kullanan müşterilerine 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız.” açıklamasında bulundu.