Bankalardan yeni adım: Kredi ve mevduat faizleri uçuşa geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararlar ve birtakım etkenler sonrası kredi ve TL mevduat faizleri de sert yükselişe geçti.

Hem ucuz TL kredilere artan talep hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere alınan önlemlerin maliyet artırıcı etkisi ile kredi ve mevduat faizleri de sert yükselişe geçti.

Reuters'ın bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bazı kamu bankaları ikinci el konut kredisi kullanımı üst limitini 150 bin TL'ye kadar düşürdü. Benzer şekilde kamu bankalarında şube bazlı kredi miktarı ve kredi sayısı uygulaması ile de kredi kullandırmayı azaltıcı önlemler alınıyor.

BİREYSEL KREDİ FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

Artan maliyetlerin yansıdığı TL mevduat faizleri yüzde 25'lere doğru giderken, dolar mevduatlarda geçen aylarda yüzde 5 seviyesinde olan faiz bazı bankalarda yüzde 6,5'in üzerine çıktı, Euro mevduatlarda ise bu oran yüzde 5'e yaklaştı. Sektörde bireysel ve ticari kredi faizleri de yükselişini sürdürüyor.

TİCARİ KREDİLERDE BÜYÜME HIZI GERİLEDİ

Bankacılar 13 haftalık kurdan arındırılmış bakıldığında tüketici kredilerinde büyüme hızının nisan sonundaki yüzde 30'lardan haziran sonu itibarıyla yüzde 60'a ulaştığına dikkat çekiyor. Aynı dönemde ticari kredilerde ise büyüme hızı yüzde 55'ten yüzde 40'a doğru geriledi.

TÜKETİCİ KREDİSİNDE TALEP PATLAMASI

Bir diğer bankacı ise, "Enflasyon nedeniyle bireyler krediye dayalı iç tüketime yönelmiş durumda. Faizler kademeli artıştaydı ancak enflasyon yüzde 80, kredi faizi yüzde 30 olunca son üç aydır bireysel başta olmak üzere tüm kredilerde ciddi bir talep patlaması gördük. Maliyetler BDDK kararlarıyla yükseltildi" diye konuştu.