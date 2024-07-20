  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı

Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı

Güncelleme:

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para toplandığı tespit edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi; il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması, dilencilerin kontrol altına alınması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yakınlarını kaybetmiş vatandaşların dini ve manevi duygularını suistimal eden, şehir dışından gelen çoğunluğu yabancı uyruklu dilencileri tespit ederek gerekli yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerde, dilencilerin büyük miktarlarda para topladığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

HBB yetkilileri; dilencilerin deprem felaketinden sonra halkın dini duygularını sömürerek kolay para kazanmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kontrollerde, bazı dilencilerin yarım günden daha kısa sürede yaklaşık 3 bin TL gibi önemli miktarda para topladığı bilgisini paylaştı.

Halkın bu tür kişilere para vermemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, dilenciliği meslek haline getiren bu grupların önüne geçilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı kararlı bir mücadele yürütülmeye devam edeceklerini vurguladı.

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yabancı uyruklu dilencinin yarım günde 3 bin TL para toplandığı tespit edildi.

İHA

Etiketler hatay dilenci yabancı uyruklu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Mide bulandıran “swinger” rezaletinde istenen ceza belli oldu Mide bulandıran “swinger” rezaletinde istenen ceza belli oldu Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı Bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı
TOGG satılıyor iddiası olay oldu: ''Bu TOGG'u BYD'ye satmak demektir'' TOGG satılıyor iddiası olay oldu: ''Bu TOGG'u BYD'ye satmak demektir'' Serel Yereli'nin mezarlık pozları tepki çekti Serel Yereli'nin mezarlık pozları tepki çekti Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Antalya'da suya yüzde 446 zam Antalya'da suya yüzde 446 zam İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Google artık Türkiye'de trafikteki radarları da gösterecek Google artık Türkiye'de trafikteki radarları da gösterecek Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı