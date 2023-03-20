Bankanın açığını bulup milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 107 şüpheliden 81’i, 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81’i 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şahsıların, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.