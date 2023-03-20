  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bankanın açığını bulup milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Bankanın açığını bulup milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Bankanın açığını bulup milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Güncelleme:

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 107 şüpheliden 81’i, 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81’i 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şahsıların, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Etiketler banka vurgun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeniden Refah Partisi ittifak kararını verdi
Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası yükseldi
Kısmetse Olur Elif'in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı, gören tanıyamadı
Altın ve Bitcoin çok hızlı yükseldi! Piyasalar alev alev
Müge Anlı milletvekili adayı mı oluyor, ilk açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinden ''mutabakat'' çıktı
Şoke eden görüntüler: Binlerce Yunan askeri Türk adalarını işgal etti!
Instagram alev aldı! Didem Soydan transparan tarzıyla olay yarattı
BBP lideri Destici'nin çıplak ayaklı çocuk fotoğrafına tepki yağdı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi