  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu

Bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu

Bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu
Güncelleme:

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesinden kart talep eden müşteri, görevliden olumsuz cevap alınca dehşet saçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çankaya GMK Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti.

Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra otomobiliyle bankaya geri geldi.

BANKA PERSONELİ VURULDU
Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin M.K.'nın kafasına isabet etti.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. 

Etiketler banka saldırı silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı
İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
Peugeot'un merakla beklenen ''fastback''i iddialı fiyatıyla Türkiye'de!
Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı
Instagram fenomeninden olay itiraf: ''Askeri kışlada cinsel içerikli video çektim''
Türkiye Tek Yürek kampanyası denetim dışı bırakıldı
HDP'den yeni ittifak arayışındaki Erdoğan'a kötü haber
Yargı dizisinde bomba ayrıntı! Kendi cenazesine katıldı
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem