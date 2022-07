Bankaya yatırmak istediği parayı sahte zannetti, gerçek bambaşka çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde market işletmecisi olan bir vatandaş sahte sandığı parayı bankaya gösterince gerçeği öğrendi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan market işletmecisi Kerim C., bayram yoğunluğunda kazandığı paraları bankaya yatırarak değerlendirmek istedi. Yatırdığı paradan 200 TL’lik bir banknotun ‘hatalı para’ uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı. Para, ilk önce sahte zannedildi fakat yapılan incelemede sahte değil hatalı basım olduğu anlaşıldı. 200 TL’lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazdığı görüldü. Banka görevlilerinin bu tarz hatalı paralarla ilgilenen koleksiyoncular olduğunu belirtmesi üzerine C., sevinç yaşadı. Şimdiye kadar teklifler aldığını fakat kafasında bir rakam olduğunu belirten Kerim C., sermaye oluşturmak ve oğlunu yurt dışında okutmak istediğini söyledi.

'BURUK SEVİNCİMİZ NORMAL SEVİNCE DÖNDÜ'

Market işletmecisi Kerim C., ilk hata uyarısında parayı sahte zannedip üzüldüklerini belirtti. Fakat sonrasında ise paranın sahte olmamasına sevindiklerini, koleksiyoncuların ilgilendiklerini duyduktan sonraysa sevinçlerinin arttığını belirtti. C., “Bayramda ciddi bir yoğunluk vardı marketimizde. İlk 3 gün para alışverişinin ne kadar hızlı olduğunu kestiremedik. Eşimle beraber, bayramda elimizde biriken parayı bankaya yatırmak istedik. Yatırdığımız paradan 200 TL’lik bir banknot geri verildi. Bu hata birkaç kez tekrarlanınca içimizi bir kuşku aldı. Paranın sahte olduğunu düşündük. Banka görevlisini çağırdığımızda bize, paranın sahte değil hatalı olduğunu söyledi. Hatta tanıdık koleksiyoncuları olduğunu ve gerekirse yardımcı olabileceğini söyledi. Böylece ilk teklifimizi almış olduk. Tek bir banka görevlisiyle yetinmedik, başka bankalardaki görevlilere de gösterdik ve hepsi paranın sahte olmadığını söyledi. 'Bunu koleksiyoncularla değerlendirebilirsiniz' dediklerinde bizim buruk sevincimiz normal bir sevince döndü” dedi.

'ATATÜRK SİLUETİNİN ÜZERİNDE 200 YAZIYOR'

Hatalı paralarla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve kendilerindeki hatalı paranın sık rastlanan tarzda olmadığını ifade eden C., “200 TL’lik banknotta Atatürk siluetinin üzerinde 200 yazıyor. Haber kaynaklarından bu tarz bir paradan 1 tane bulabildik. Haberde bu paradan 2 tane olduğu söyleniyor. Biri de bizde muhtemelen. Koleksiyonculardan teklifler gelmeye başladı ama kafamızdaki rakam bize sunulana kadar bu parayı kasamızda saklayacağız. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü nadir görülen bir şey, bariz hatalı bir para. Piyasada gördüğünüz hatalı paralarda genelde rakamlardan biri eksik oluyor. Fakat bizdekinde Atatürk’ün üzerinde 200 TL yazıyor. Kafamdaki rakamın olduğu teklif gelirse sermaye olarak kullanmak ve oğlum Efe’nin yurt dışında eğitim görmesini sağlamak istiyorum” diye konuştu.