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Barajlardan sonunda güzel haber geldi

Barajlardan sonunda güzel haber geldi
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İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselişe geçti ve İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71.38 oldu.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71.38 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 30 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 77.29

• Büyükçekmece Barajı yüzde 68.13

• Darlık Barajı yüzde 87.04

• Istrancalar Barajı yüzde 82.19

• Kazandere Barajı yüzde 63.69

• Elmalı Barajı yüzde 90.12

• Ömerli Barajı yüzde 87.77

• Pabuçdere Barajı yüzde 38.08

• Sazlıdere Barajı yüzde 49.44

• Terkos Barajı yüzde 62.3

Etiketler baraj iski barajlardaki son durum istanbulun barajları
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