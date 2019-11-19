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  3. 19 Kasım 2019 15:52

Barbaros Şansal'a ''Erdoğan'a hakaret''ten dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen modacı Barbaros Şansal hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Barbaros Şansal'a ''Erdoğan'a hakaret''ten dava
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Sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı vatandaşlar tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilen Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesapları inceleme altına alınan modacının paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanıldığı iddia edildi.

Yürütülen soruşturma sonunda Barbaros Şansal hakkında 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan modacı önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Barbaros Şansal hakkında daha önce, "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanarak, bir süre tutuklu kalmıştı. 

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