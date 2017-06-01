Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

Modacı Barbaros Şansal, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı erteleyen mahkeme, sanık hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Şansal ve avukatları katıldı.

Mahkeme, söz konusu videoda sarf edilen ifadeler nedeniyle ''Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçundan cezalandırılması istenen dosya ile Twitter'da yapılan paylaşımlar nedeniyle Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan daha önce açılan dava dosyasının birleştirildiğini sanık Şansal ve avukatlarına bildirdi.

Önceki savunmalarını tekrar eden Şansal, söz konusu videonun kendisine ait olduğunu söyledi.

Bu videodaki sözlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletini ve diğer organlarını aşağılama kastı bulunmadığını anlatan Şansal, kamu vicdanını rahatsız eden olayların bazılarının altını çizmek ve durum tespiti yapmak için böyle bir video çektiğini kaydetti.

Videoyu yayınladığı esnada gece kulübüne saldırı gerçekleşmediğini belirten Şansal, "Saldırıdan sonra da yine farklı inanç gruplarının saldırıda zarar gördüğünü göstermek için kabul ettiğim tweeti saat 03.00 sıralarında attım. Diğer tweet ise bana ait değildir." dedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan Şansal, şöyle devam etti:

"Suçlamadan ziyade bu suçlama sonrası bana yöneltilen saldırı, hakaret ve tehditler beni yıpratmış ve ülkemin yurt dışındaki imajını olumsuz şekilde etkilemiştir. Ben modacı olarak çalışmaktayım, uzun yıllardır ülkemi yurt dışında temsil ediyorum. Çalışma şekli ile ilgili yurt dışına gidip gelmem gerekmektedir. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum."

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç da müvekkilinin söz konusu tweeti atmadığını, bu nedenle böyle bir suçun oluşmadığını, videoda ise eleştiri yaptığını ifade ederek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Barbaros Şansal hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle "halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açıldığını belirterek, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak cezalandırmaya yeter kesin nitelikte delil bulunmadığını göz önüne alarak sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.

Sanık Şansal'ın üzerine atılı "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın duruşmadaki olumlu halini dikkate alarak cezanın 6 ay 20 güne indirilmesine hükmetti.

Sanığın cezasını erteleyen mahkeme, denetim süresinin 1 yıl olarak belirlenmesini ve sanık hakkında verilen adli kontrol kararının kaldırılmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Barbaros Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iadesine karar verilen iddianame, savcılığın eksiklikleri gidermesinin ardından yeniden bu mahkemeye gönderilmişti.

Değerlendirmesini yapan mahkeme, tutuklu sanık Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin kabulüne hükmederek, ilk duruşmanın 16 Mart'ta yapılmasını ve Şansal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı. Şansal, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yılbaşı gecesi paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle modacı Barbaros Şansal hakkında "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davanın dosyasının bu dosya ile birleştirilmesi istenmişti.