Barınamayan öğrencilerin eylemi devam ediyor: Kocaeli'nde polisten müdahale

Üniversite öğrencileri, üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte ortaya çıkan barınma sorununa dikkat çekmek için başlattıkları eylemi sürdürüyor.

Türkiye'nin gündemi halinde gelen üniversite öğrencilerinin yurt sorununu iktidar cephesi görmezden gelirken, barınamıyoruz diyen üniversiteliler İstanbul İzmir ve Kocaeli'nde başlattıkları nöbet eylemine devam ediyor.

Bu gece İstanbul Kartal Meydanı'nda nöbet tutan öğrenciler, iktidarın öğrencilerin barınma sorununa çözüm bulamamasına tepki gösteriyor.

Barınmayan Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Nöbetimizin beşinci gününde Kartal Meydan Parkı’ndayız. Barınamayan milyonlarız. Barınma hakkımız için her gün bankların üzerinde nöbetteyiz. Bütün barınamayanları dayanışmaya bekliyoruz'' denildi.

BARINAMAYANLAR HAREKETİ'NDEN AÇIKLAMA

Barınamayanlar Hareketi, ayrıca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklama, ''Nöbetimizin 5. gününde bugüne dek barınamayanların yanında duran herkesi #ÖğrencininTarafındayım diyerek sesimizi büyütmeye çağırıyoruz. Bizi sokaklarda yalnız bırakmadınız, yine bırakmayacağınızı biliyoruz. Barınma temel haktır, alacağız'' notuyla paylaştı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

KOCAELİ'NDE ENGELLEME GİRİŞİMİ

Kocaeli'nde barınamıyoruz nöbeti için Cumhuriyet Parkı'na ulaşmaya çalışan öğrencilerin polisler tarafından kimliklerine el konuldu.

Öğrenciler, parka yaklaştırılmıyor.

YURTTAŞLAR EVLERİNİ AÇIYOR

Eylemlerin ve taleplerin sosyal medya gündemine de girmesinin ardından çok sayıda kişi gençleri evlerinde misafir edebileceğini ifade etmişti.

Türkiye'nin gündemi 'barınamayan' öğrenciler! Sosyal medyada seferberlik

''KARINCA YANGINA BİR DAMLA SU ATABİLİR''

İzmir'de Psikolog Nuray Ekinci sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İzmir’de şehir dışından gelip ev ve yurt bulamayan 1 kız öğrenciyi evimde yer bulana kadar misafir edebilirim. Güvenilir bilgilere sahip kişiler iletişime geçebilir." ifadeleriyle öğrencilere konaklama imkanı sağlayabileceğini belirtmiş ve Gerçek Gündem'e şu açıklamayı yapmıştı:

''Karınca yangına bir damla su atabilir. Duruşum belli oldu.İyi insanlar da olsunlar. İyiliği birbirlerine bulaştırsınlar.''

Gerçek Gündem