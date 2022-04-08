Barış Akarsu'nun da hayatı film oluyor
Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.
Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor.
Geçirdiği trafik kazasının ardından Bodrum’da günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra 4 Temmuz 2007’de yaşam savaşını kaybeden rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu’nun hayatı sinema filmine aktarılıyor.
Ünlü şarkıcıya filmde kimin hayat vereceği hayranları tarafından merak ediliyordu. Beklenen haber TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle geldi.
İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu'yu canlandıracak isim oldu. Oyuncu canlandıracağı rol için şimdiden kampa girdi ve provalara başladı.
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