Barış Dalan'ın korumaları öldürmüştü... Yeni gelişme

Kartal'da çaldığı iddia edilen ciple kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan Cemil Özer'in öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 2 şüpheli hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Cemal Güler ve Ergin Kerse'nin Kartal Orhantepe Mahallesi Kırgülü Sokak'ta bulunan Barış Dalan'a ait ikamette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları anlatıldı.

Sanıkların olay günü ikametgah sahibine ait aracı ısınması için çalıştırdıkları bildirilen iddianamede, araç sahibinin evden çıkmasını bekledikleri sırada içerisinde Cemil Özer'in de bulunduğu bir aracın gelerek yanlarında durduğu kaydedildi.

İddianamede, Cemil Özer'in bu sırada çalışır vaziyette bulunan aracın şoför mahalline geçip aracı hareket ettirerek çalıp kaçtığı, bunu gören sanıklar Cemal Güler ve Ergin Kerse'nin de diğer araçlarına binerek takibe başladıkları ifade edildi.

Bu aracı Ergin Kerse'nin kullandığı, diğer sanık Cemal Güler'in de aracın sağ ön koltuğunda oturduğu anlatılan iddianamede, sanıkların kendi işverenlerine ait aracı durdurarak çalınmasına engel olmak amacıyla takibe devam ettikleri bilgisi verildi.

İddianamede, takip sırasında sanık Cemal Güler'in, çalınan aracı durdurmak için çarpmalarına rağmen kaçmaya devam eden Cemil Özer'in kullandığı araca ruhsatlı silahıyla bir el ateş ettiği aktarıldı.

Açılan ateş sonucu Cemil Özer'in başına kurşun isabet ettiği kaydedilen iddianamede, yaralanan Özer'in direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen servis minibüsüyle çarpıştığı bildirildi.

İddianamede, sanıkların çalınan aracın yanına gittiklerinde Cemil Özer'in yaralı olduğunu gördükleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdikleri, yapılan incelemede Özer'in hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Ateş açan sanık Cemal Güler'in, gerçekleşen haksız bir fiili engellemek amacıyla atılı suçu işlediği savunulan iddianamede, ancak sanığın Cemil Özer'in ölmesi nedeniyle sınırı aştığı vurgulandı.

İddianamede, diğer şüpheli Ergin Kerse'nin ise olayda ruhsatlı tabancasını kullanmadığı, takip ve atış sırasında diğer şüpheli Cemal Güler'in ateş etmesine ve öldürmesine yardımcı olmak suretiyle atılı suçu işlediği savunuldu.

İddianamede, sanık Cemal Güler'in "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ergin Kerse'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ancak sanıkların eyleminin "meşru savunma ve zorunluluk hali" kapsamında kaldığı gerekçesiyle ceza verilmemesi de istenen iddianamede, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise sanıkların "meşru savunma sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme ve yardım" suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.