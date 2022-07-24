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Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı barış pınarı terörist
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