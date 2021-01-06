Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.