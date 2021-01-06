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  3. 06 Ocak 2021 10:21

Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde bölge sahasına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı ve sızma girişimini daha engelledi. 7 PKK/YPG’li terörist daha emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

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