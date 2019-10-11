Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına 8 gözaltı !

İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 5 hesabın sahibi hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.

Şu ana kadar sosyal medyada bu tür paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edildiği belirtildi.

Bu hesapların çoğunun gerçek kişilere ait olmadığı, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Söz konusu hesapları kullanan 5 kişinin ise gerçek kimliği ile tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eskişehir'de, 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından 2'si ise adli kontrol kararıyla kaldı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen G.Ç., A.G. ve H.S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital ve iletişim malzemeleri ile birlikte ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 dolu fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bir şüpheli savcılıktan, 2 şüpheli ise Eskişehir 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.